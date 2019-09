Kastamonulu köylüleri ayı korkusu sardı

Kastamonulu köylüleri ayı korkusu sardıVatandaş evinden dışarıya çıkmaya korkuyorKASTAMONU - Kastamonu'da son 1 haftada ayı saldırıları arttı. Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayı saldırıları nedeniyle şehri korku sardı.Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ve kış uykusu öncesi gereken yiyecekleri depolamak için ormanlık alanda yiyecek bulamayan boz ayılar, yerleşim yerlerine kadar indi. Kastamonu'da il genelinde ayıların saldırdığı 17 büyük hayvan telef olurken, hayvan otlattığı sırada ayının saldırdığı 2 kişi de yaralandı. Büyükbaş hayvanların yanı sıra ayrıca 4 köpek, 1 eşek ve 1 koyunda ayının saldırısı sonucunda telef oldu.Vatandaşların evlerine kadar gelen ayılar, köylülerin sebze ve meyve bahçelerine de büyük zarar verirken içerisinde bal var zannettiği arı kovanlarını da parçaladı. Ayılar gece gündüz demeden vatandaşların kapılarının önüne kadar gelmeye başladı. Hayvanlarını otlatmaya hatta evlerinin önüne çıkmaya korkan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Ayı saldırılarının arttığı sadece son 1 haftada Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 3, Araç ilçesinde 2, Azdavay ilçesinde 1, Cide ilçesinde 3, İnebolu ilçesinde 1, Çatalzeytin ilçesinde 3, Küre ilçesinde 1, Şenpazar ilçesinde 1, Doğanyurt ilçesinde 2 olmak üzere 17 büyükbaş hayvanı telef oldu. Sahipleri, kaybolan hayvanlarını ayı parçalarken buldu. Hayvanlarını otlatmak için meraya giden Araç ilçesinde 1 ve Cide ilçesinde de 1 olmak üzere toplam 2 kişi de ayıların saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan 2 kişi, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Ayı popülasyonunun en fazla olduğu Kastamonu'da 800 boz ayı bulunuyorDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre, ayı popülasyonunun en fazla görüldüğü Kastamonu'da yaklaşık 800 boz ayının olduğu tahmin ediliyor. Yüzde 67'si ormanlarla kaplı Kastamonu'da boz ayılar, en çok Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Ağlı, Küre, İnebolu, Doğanyurt, Cide, Şenpazar, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde yoğun olarak yaşıyor. Hemen hemen her gün ayıların saldırısına maruz kalan vatandaşlar, geçimlerini tarım ve hayvancılık ile sağladıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.Vatandaş evinden dışarıya çıkmaya korkuyorAğlı ilçesinin geçimini hayvancılıkla sağladığını belirten Ağlı Kabacı Köyü Muhtarı Ramazan Turan, "Bütün köylülerimizin önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Arıcılık, seracılık bunlarla geçimini sağlıyorlar. Son 4-5 seneden beri ayı istilasına uğramış durumdayız. Bu sorunu 4-5 seneden beri çekiyoruz. Ayılar bundan 1-2 sene önce seramızı bahçemizi, meyve ağaçlarımızı mahvetti. Arılarımızın ballarını yiyor. Bağ ve bahçeyi mahvediyor. En son olayda canlı bir tosunumuzu aldı götürdü. Köpeğimiz tosunumuzu ormanda buluyor. Başında da ayı var, telef etmiş. Biz bunun bir çözümünü istiyoruz. Çok mağduruz. Artık canlı hayvanlara saldırmaya başladı. Artık kapı önlerine gelmeye başladı. Hayvanlarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza sıkıntı oluşturuyor. Vatandaş evinden dışarı çıkmaya korkuyor. Kapımın önüne kadar geldi. Bir müddet sonra ayılar insanlara saldırmaya başlayacak. Şu an bir canlı hayvana zarar verdiyse 2 gün sonra bu insana da zarar verebilir. İnsanı da parçalayabilir. İnsanı da telef edebilir. O zaman ne olacak? Önceden bunun önlemini alabilirsek sorunu çözeriz. Bir şey yapmamız gerekiyor. Yetkililerin burada bizi duyması gerekiyor" dedi.Son haftalarda ayıların saldırıları arttıSon günlerde ayıların saldırılarının arttığını söyleyen Veteriner Hekim Sedat Bal, "Bunun yanında sadece hayvanlara olan saldırı eğiliminin değil ki bundan birkaç ay önce Ağlı ilçemizin Dikmen Mahallesi'nde insanların rehin aldığını izledik. Bunların başlıca nedenleri arasında doğal gıda kaynaklarının azalması yatıyor. Bu yüzden insanların hayvanlarına dahi saldırıyor. Aslında bunların yanı sıra insan olarak bizim de yaptığımız da hatalar var. Bunların başlıca nedenleri yol yapım çalışmaları, madencilik çalışmaları, kesim alanlarının genişletilmesi ayıların yaşam alanlarını daraltmıştır. Buna bağlı olarak aç kalan hayvanlar illa ki hayvanlara saldırıyor" diye konuştu.Aç olan bir ayının önünde ölü taklidi yapmayın, kaçınAyıların, aromalı yiyeceklerin kokusunu kilometrelerce uzaktan alabildiğini belirten Bal, "Normal şartlar altında ayılar insanlara zarar verecek eğilimde olan hayvanlar değildir. Ancak aç kaldıkları zaman tabi ne yapabileceklerini bilemeyiz. Mümkün mertebe ayılar insana zarar vermez. Ancak karşılaştıkları durumda normal prosedür hareketsiz kalınması ve ölü taklidi yapılmasını söyler. Bu en son noktaya kadar yapılmaması gereken bir şey. Mümkün mertebe kaçsınlar. Bunların önleminin alınması için bakanlığımızın geniş çaplı çalışma yürütmesi gerekiyor. Ayıların saldırılarının son günlerde artmasının nedenleri arasında artık malum önümüz kış, kış aylarına girmeden önce ayılar hiperfaji dediğimiz bir döneme giriyor. Bunların aşırı beslenme eğiliminin artması gerekiyor ki kış uykusuna yatacaklar. Bu aslında ayıların elinde olmayan bir neden. Psikolojilerine baktığımız zaman bu hayvan beslenecek. Neyle beslenecek? En yakın yerle beslenecek. En yakın yer dediğimiz neresi? Bu hayvanların aşırı bir koku alma becerileri var. Bu koku alma becerileri arasında aromalı yiyecekler dediğimiz yiyecekler var. ve kilometrelerce öteden bu kokuyu alabiliyorlar. Ayılar atılan çöpteki aromanın kokusuna dahi gelebiliyorlar. Bu durum biz insanlarla ayıları karşı karşıya getiriyor. Bunların önlemi alınabilir ama yine insanların yapabileceği bir şey yok. Yine bakanlık tarafından önlem alınabilir" şeklinde konuştu.Çok korkuyoruz, can güvenliğimiz yokHayvancılıkla uğraştığını anlatan köy sakinlerinden 67 yaşındaki Mahide Turan, "Çoluğum çocuğum için uğraşıyorum. Benim aylığım yok. Başka çaremiz yok. Bahçeyi boş verelim, hayvanlarımıza ve bizlere de saldırıyor. Çok korkuyoruz, can güvenliğimiz yok. Büyüklerimize sesleniyorum. Bize yardım etsinler. Kovanlarımızı dağıttı. Bahçemizi dağıttı. Şimdi de hayvanlarımıza saldırdı. Korkuyoruz, ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.