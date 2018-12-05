Kastamonulu Müslüm" Müslüm Filmini İzledi

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:36



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:36

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yaşayan ve Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkati çeken Ali Subaşı, Müslüm filmini izlemek için geldiği sinema salonunda ilgi gördü.Pınarbaşı ilçesinden Kaymakam Halil İbrahim Demirçin ve Belediye Başkanı Naci Akyürek ile Müslüm filmini izlemek için kente gelen Subaşı, film arasında ve sonrasında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar Subaşı ile sohbet ederken, bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.Akyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pınarbaşı ilçesinde turizmle ilgilendiğini söyledi.Filmi çok beğendiğini söyleyen Akyürek, "Kaymakam Bey, 'Hep birlikte filmi izlemeye gidelim' dedi. Ben de Müslüm Gürses'i çok severim. Seve seve izlemeye geldim. Film beni çok etkiledi. Çok güzel film yapmışlar." dedi.Müslüm Gürses'e benzerliğinin dikkatleri üzerine çektiğini ifade eden Akyürek, şunları dile getirdi:"Müslüm, Urfalı, ben Kastamonuluyum. Benzerliğimiz tamamen tesadüf. Benzerliğimizi fark edenler hemen gelip fotoğraf çektiriyor. Hele bir de beyaz takım giyip İstanbul'a falan gittiğimde neredeyse yürüyemiyorum. Müslüm Gürses ölmeden önce o zannedip yanıma 'baba' diye gelip sarılıyorlardı. Sonra o olmadığımı anlıyorlardı. Bugün de filmi izleyenler yanıma gelip bol bol fotoğraf çektirdiler."Belediye Başkanı Naci Akyürek de kanyon ve şelaleleriyle ünlü Pınarbaşı'nda Müslüm Gürses'e benzerliği ile tanınan bir hemşehrilerinin bulunmasından mutluluk duyduklarını söyledi.Hep birlikte filmi izlediklerini anlatan Akyürek, "Görenler önce şaşırdı, sonra geldi, fotoğraf çektirdi. Ali Bey, Müslüm Gürses hayatını kaybettiğinde de helva dağıtmıştı." ifadelerini kullandı.Filmi izlemeye gelenlerden Enes Çobanoğlu ise Ali Subaşı'nı gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, "Filme gelmiştim. Müslüm Gürses'e benzeyen birinin olduğunu gördüğüme çok sevindim. Sanki Müslüm Gürses'in aynısı." diye konuştu.