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Kastamonulu Recep dedeye 101'inci doğum günü kutlaması

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 101 yaşına giren Recep Şirin için doğum günü programı düzenlendi.

13.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:34Kastamonulu Recep dedeye 101'inci doğum günü kutlaması
'nun ilçesinde 101 yaşına giren Recep Şirin için doğum günü programı düzenlendi.
Şirin, üzerinde "2. asırda 1. doğum günün kutlu olsun Recep amca" yazılı pastasını Kaymakam Melih ve Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ile kesti.
Şirin, doğum gününü kutlayan Aydoğan ve Civelek'e teşekkür etti.
Günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiğini dile getiren Şirin, uzun yaşamanın sırrının doğal beslenme ve bedenen çalışmak olduğunu söyledi.
Civelek ise Şirin'in doğum günü kutlamaktan mutluluk duyduklarına işaret ederek, "İnşallah Recep amcanın ikinci asrının ikinci yaş gününü de Suğla Yaylası'nda yapacağımız restoran kafede kutlarız." dedi.

Kastamonu, Aydoğan, Azdavay, Güncel

Kaynak: AA

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