15.07.2019 22:34
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Kastamonulular demokrasi ve milli birlik için yürüdü

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla geniş katılımlı yürüyüş gerçekleştirildi.

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla geniş katılımlı yürüyüş gerçekleştirildi.
Kışla Parkı önünde toplanan kalabalık, ellerindeki Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşe katılan yaşlısından gencine herkes, FETÖ aleyhine sloganlar attı.
Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Yürüyüşe, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Gamze Aydoğdu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kastamonulular demokrasi ve milli birlik için yürüdü
Kaynak: AA
Cumhuriyet Meydanı, Kastamonu, Güncel

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