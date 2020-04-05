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Kastamonuspor'dan 500 aileye gıda desteği

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 500 aileye gıda yardımında bulunacak.

05.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:58
Kastamonuspor'dan 500 aileye gıda desteği
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 500 aileye gıda yardımında bulunacak.
Takım kaptanı Faruk Öcal tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya kırmızı-siyahlı futbolcuların yanı sıra kulüp başkanı Enes Ege Aygün de destek verdi.
Aygün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplanan yardımların kısa sürede dağıtılacağını söyledi.
Bu zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını ifade eden Aygün, "Gelen yardımları Kastamonu'ya dağıtacağız. Kastamonu için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Faruk Öcal ise Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini belirtti.
Kendilerinin de bu zor günlerde ihtiyaç sahiplerine destek olmak istediklerini kaydeden Faruk Öcal, "Özel sektörde günlük çalışan, para kazanıp evine ekmek götürmeye çalışan birçok insanımız işsiz kaldı. Bu süreçte bizler de buna sessiz kalmamak için böyle bir akım başlatıp insanımızın biraz daha yaşanan olayların farkına varmasını istedik. Kulüp başkanımız Sayın Enes Ege Aygün de bu akımı devam ettirerek sesimizi daha çok duyurdu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonuspor, Faruk Öcal, Ege, Spor
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