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Kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan şahıs yakalandı

Eskişehir'de, kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan şahıs TEM ekiplerince yakalandı.

10.10.2019 12:36Kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan şahıs yakalandı
Eskişehir'de, kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan şahıs TEM ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Baharyeli Sokak'ta 6 Ekim Pazar günü saat 16.45 sıralarında 26 ABK 988 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahsın kaçması üzerine, şüpheli aracın önü kesilerek durduruldu. TEM ekiplerince yapılan kontrollerde, şoför koltuğunda oturan Satılmış K. isimli şahsın Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kasten öldürme suçundan 2 yıldır arandığı ve toplamda 19 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Yenidoğan Mahallesi, TEM Otoyolu, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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