Kasten Öldürme Suçundan Bir Yıldır Aranan Zanlı Yakalandı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:45



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:45

Uşak'da polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde kasten adam öldürme suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakaladı.Edinilen bilgiye göre, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan yakalama emri bulunan, bu yakalama emrine istinaden 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edilen ve 1 yıldır aranan M.A.'nın Gediz ilçesinde olduğu tespit edildi. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortak çalışmada yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yakalanan M.A. nın 2015 yılında Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kasten adam öldürme suçundan arandığı öğrenildi. - UŞAK