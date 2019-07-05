05.07.2019 15:50
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Kasten yaralama suçundan 1 çocuk tutuklandı

Kasten yaralama suçundan 1 çocuk tutuklandı

Nevşehir'de yaşı küçük iki çocuğun kavgasında bir çocuk tutuklandı.

Nevşehir'de yaşı küçük iki çocuğun kavgasında bir çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesinde yaşları küçük K.A. ve B.Ö. arasında çıkan kavgada K.A. B.Ö.'yü sırtından bıçakladı. Sırtından bıçaklanan B.Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavisi yapılırken K.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.A. kasten yaralama suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Nevşehir, 3. Sayfa

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