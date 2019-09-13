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Kasten yaralama suçundan 3 kişi tutuklandı

Nevşehir Kıratlıoğlu mahallesi Pınar sokak üzerinde meydana gelen yaralama olayı ile ilgili olarak 3 kişi tutuklandı.

13.09.2019 14:52Kasten yaralama suçundan 3 kişi tutuklandı
Nevşehir Kıratlıoğlu mahallesi Pınar sokak üzerinde meydana gelen yaralama olayı ile ilgili olarak 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kıratlıoğlu mahallesi Pınar sokakta meydana gelen yaralama olayı sonrasında yaşı küçük üç çocuk polis ekiplerine kendilerinin Y.Ö., O.Y. ve A.E. tarafından darp edildiklerini ifade ederek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalar sonrasında üç şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen Y.Ö., O.Y. ve A.E. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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