Katalanlar, Barış Pınarı Harekatı'nı kınayıp YPG'ye destek verdi

Türkiye'nin Barış Pınarı adıyla başlattığı operasyondan rahatsız olanlar artıyor. Terör örgütünün istila ettiği Suriye'nin doğusuna operasyon düzenleyen Türk askeri, bölgede başarılı bir şekilde ilerlerken İspanya'nın aykırı seslerinden kınama mesajı geldi. Terör örgütü YPG'ye destek veren Katalanlar, Türkiye'yi kınadı.

KATALANLARDAN DESTEK MESAJI

İspanya Katalonya'da Ulusal Meclis'ten Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin küstah bir açıklama geldi. Meclis, YPG'li teröristlere destek mesajı yayınlayarak Türkiye'yi operasyon sebebiyle kınadığını duyurdu.

OPERASYON BAŞARILI DEVAM EDİYOR

Başarıyla sürdürülen harekat kapsamında, teröristlerin saldırdığı sınır hattındaki yerleşim alanlarında ise güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Akçakale'nin sınır hattına kimse yaklaştırılmazken, bölge sakinlerinin sokaklarda dolaşmaması ve olası roket- havan saldırılarına karşı korunması yönünde hoparlörlerden anonslar yapılıyor. Polislerin önlem aldığı ilçe merkezlerinin Suriye sınırında ise askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini devam ettiriyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan yerleşim alanları, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü, ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmen nüfusu da uyguladığı baskıyla göçe zorladı. Demografik yapıyı değiştirmeye çalışan teröristlerin zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırı ve tacizleri, TSK'nın anında müdahalesiyle engellendi.

Terör örgütünün sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturması ve çağrılara rağmen ABD ile diğer ülkelerin desteğiyle silah bırakmaması üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Bunun üzerine ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda ağustos ayında, bölgenin güvenli hale getirilmesi için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi oluşturuldu. Fırat'ın doğusunda ortak hava ve kara devriyelerinin yapılmasına rağmen sürecin uzamasıyla rahatsız olan Türkiye, bölgede 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı