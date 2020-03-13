Katalonya'da 4 kasaba karantinada
İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde korana virüs salgını nedeniyle 66 binin üzerinde nüfusu olan Igualada, Santa Margarida de Montbui, Odena, Vilanova del Cami adlı dört kasaba karantina altına alındı.
13.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:55
İspanya 'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde korana virüs salgını nedeniyle 66 binin üzerinde nüfusu olan Igualada, Santa Margarida de Montbui, Odena, Vilanova del Cami adlı dört kasaba karantina altına alındı.
Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde küresel bir salgına dönüşen korona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Katalonya özerk yönetim hükümetinin İçişleri Bakanı Miquel Buch, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen ölümcül korona virüs salgını nedeniyle 66 binin üzerinde nüfusu olan Igualada, Santa Margarida de Montbui, Odena, Vilanova del Cami adlı dört kasaba karantina altına alındığını açıkladı. Bölgeye sadece temel gıda malzemelerinin alındığı belirtildi.
Ölü sayısı 87, vaka sayısı 3 bin 148
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının hızla yayıldığı İspanya'da, yetkililerden açıklanan yeni verilere göre, ülke genelinde virüs teşhisi konulanlardan ölenlerin sayısı 87'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 3 bin 148 olarak açıklandı.
Öte yandan son olarak İspanya'da hükümete sıçrayan virüs İspanya Eşitlik Bakanı Irene Monteroya'da, Monteroya'nın da partneri olan Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias da görülmüş ve karantina altına alındığı ifade edilmişti. - MADRİD
Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde küresel bir salgına dönüşen korona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Katalonya özerk yönetim hükümetinin İçişleri Bakanı Miquel Buch, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen ölümcül korona virüs salgını nedeniyle 66 binin üzerinde nüfusu olan Igualada, Santa Margarida de Montbui, Odena, Vilanova del Cami adlı dört kasaba karantina altına alındığını açıkladı. Bölgeye sadece temel gıda malzemelerinin alındığı belirtildi.
Ölü sayısı 87, vaka sayısı 3 bin 148
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının hızla yayıldığı İspanya'da, yetkililerden açıklanan yeni verilere göre, ülke genelinde virüs teşhisi konulanlardan ölenlerin sayısı 87'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 3 bin 148 olarak açıklandı.
Öte yandan son olarak İspanya'da hükümete sıçrayan virüs İspanya Eşitlik Bakanı Irene Monteroya'da, Monteroya'nın da partneri olan Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias da görülmüş ve karantina altına alındığı ifade edilmişti. - MADRİD
Kaynak: İHA
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