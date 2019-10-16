Haberler » Güncel » Katalonya'da protestolar 3'üncü gününde

Katalonya'da protestolar 3'üncü gününde

Katalonya'da protestolar 3'üncü günündeİspanya (DHA) ? İspanya'da Katalonya bağımsızlık yanlısı destekçiler, Katalan siyasetçilerin mahküm edilmesine karşı düzenledikleri protestolar devam ediyor.

16.10.2019 15:15
Katalonya'da protestolar 3'üncü gününde
İspanya (DHA) ? İspanya'da Katalonya bağımsızlık yanlısı destekçiler, Katalan siyasetçilerin mahküm edilmesine karşı düzenledikleri protestolar devam ediyor. Protestoların 3'üncü gününde, polis müdahalesinde arbedeler yaşandı.
İspanya'nın yasadışı ilan etmesine rağmen bağımsızlık referandumu düzenleyen Katalan siyasetçilerin, Yüksek Mahkeme tarafından 4 ay süren davaları mahkümiyet ile sonuçlanınca, Pazartesi günü başlayan protestolar sürüyor.
Katalan şehirlerden biri olan Barselona'da havalimanına giden yollar kapanmış ve uçuşların çoğu iptal edilmişti. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda zaman zaman polis ile eylemciler arasında arbede çıktı.
Katalonya'da protestolar 3'üncü gününde

İspanya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:09 Eskipazar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:08 ANALİZ- Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi
16:08 Van'da taşlı sopalı kavga: 16 yaralı
16:08 FETÖ'den yargılanan astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
16:08 Elbistan lahanası için coğrafi işaret çalışması başlatıldı
16:08 Ankara erdoğan soruları yanıtladı
16:08 Spor thy pilotlarından a milli futbol takımı'na anlamlı tebrik
16.10.2019 16:10:24