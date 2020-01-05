Katalonya Parlamentosu İspanya devletini "darbe yapmakla" suçladı

İspanya
Merkez Seçim Kurulu'nun, Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince (TSJC) Katalonya Özerk Hükümet
Başkanı Quim Torra'ya verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi kararını almasından bir gün sonra olağanüstü toplandı.
Katalonya'da hükümet ortağı ve ona dışarıdan destek veren ayrılıkçı 3 siyasi parti tarafından sunulan önergede, Merkez Seçim Kurulu'nun verdiği kararın reddedildiği ifade edildi. Parlamentoda 67 "evet", 21 "hayır" ve 7"çekimser" oyla kabul edilen söz konusu karar metninde, İspanya devletini "darbe yapmak ve demokrasiye saldırmakla" suçlayan ifadeler dikkati çekti.