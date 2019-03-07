07 Mart 2019, 15:20
»»

Katar 12 Milyar Dolarlık Tahvil İhraç Etti

Katar 12 Milyar Dolarlık Tahvil İhraç Etti

Katar Maliye Bakanlığı, 12 milyar dolar tutarında tahvil ihraç ettiğini açıkladı.

Katar Maliye Bakanlığı, 12 milyar dolar tutarında tahvil ihraç ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 yıl vadeli 2, 10 yıl vadeli 4 ve 30 yıl vadeli 6 milyar dolar dilimlerinden oluşmak üzere toplamda 12 milyar dolar tahvil ihraç edildi.

Katar, 2 milyar dolar değerinde 90 baz puan getirili 5 yıllık dolara endeksli tahvil ihracı gerçekleştirirken, 4 milyar dolar değerinde 135 baz puan getirili 10 yıllık tahvil sattı. Katar 6 milyar değerinde de 175 baz puan getirili 30 yıllık tahvil ihraç etti.

Satış tutarı 12 milyar dolar olan tahvillere 40 milyar dolarlık talep geldiği belirtildi. Katar, Ekonomi
Kaynak: AA