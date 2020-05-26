Katar'a gönderilmek istenen 46 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'dan kargoyla Katar'a gönderilmek istenen ahşap nargile kutularına gizlenmiş 46 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.

26.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:06
Adana'dan kargoyla Katar'a gönderilmek istenen ahşap nargile kutularına gizlenmiş 46 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasında yurt dışına gönderilmek için bırakılan kolilerde dedektör köpek "Marco" ile arama yaptı.
"Marco"nun tepki verdiği Katar'a gönderilmek üzere bırakılan pakette, 3 ahşap nargile kutusunun altına gizlenmiş 46 bin 560 uyuşturucu hap ve 427 gram toz madde ele geçirildi.
Madde, içeriğinin belirlenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.
Ekipler, kargo firmasına nargile kutularını bırakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Katar’a gönderilmek istenen 46 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adana, Katar, Güncel, Haber

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