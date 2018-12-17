Katar'a Yollanacak Sandıktan 80 Bin Uyuşturucu Hap Çıktı

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:00



17 Aralık 2018 Pazartesi 10:00

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de bir kargo firmasından Katar'a yollanmak üzere hazırlanan sandıktan 12 kilo 914 gram ağırlığında yaklaşık 80 bin captagon hap ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Aralık'ta Küçükçekmece'de bulunan bir kargo şirketinden Katar'a uyuşturucu madde yollanacağı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Katar'a yollanmak üzere hazırlanan kargo gönderisinin tahta sandığının iç kısmında 12 kilo 914 gram ağırlığında yaklaşık 80 bin captagon hap ele geçirdi. Narkotik polisleri kargoyu Katar'a göndermek isteyen kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Katar'a yollanmak istenen sandığın içinden uyuşturucu hapları çıkarması polis kameraları tarafından görüntülendi.