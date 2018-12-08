Katar ABD Aracılığıyla Mozambik Enerji Kaynaklarına Açılıyor

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:23



08 Aralık 2018 Cumartesi 14:23

Katar'ın milli petrol şirketi Qatar Petroleum, ABD'nin en büyük enerji ve petrol şirketlerinden Exxon Mobil ile Mozambik'te 3 arama sahasında yüzde 10 hisse için anlaşma imzaladı.Qatar Petroleum'dan yapılan yazılı açıklamada, Exxon Mobil ile Mozambik'in Zambezia ve Angoche bölgelerinde 3 deniz sahasında yüzde 10 hisse için anlaşma yapıldığı belirtildi.Anlaşma uyarınca söz konusu bölgelerde ortaklığı olan Exxon Mobil'in yüzde 50, Mozambik milli hidrokarbon şirketi ENH'nin yüzde 20, Rosneft şirketinin yüzde 20, Qatar Petroleum'un yüzde 10 hissesi olacağı kaydedildi.Açıklamada ifadelerine yer verilen Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, Mozambik'teki deniz sahalarında sondaj çalışmalarına katılmak için Exxon Mobil ile anlaşma imzalamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.Bunun Mozambik'te ilk defa çalışma yapacak Katar için önemli bir gelişme olduğuna işaret eden Kabi, anlaşmanın Qatar Petroleum'un yeni bir ülkede faaliyet göstererek ve hidrokarbon rezervleri bulunduğuna dair umut vaat eden bölgelerde arama çalışmaları yaparak, uluslararası varlığını genişletme politikasıyla uyumlu olduğunu belirtti.Katar, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamayla Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacağını duyurmuştu.Enerji Bakanı Kabi, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında ayrılma kararının, Katar'ın doğal gaz üretimine önümüzdeki yıllarda daha fazla odaklanma isteği nedeniyle alındığını ifade etmişti.Kabi, tamamen teknik ve stratejik olan bu kararın, Doha'nın küresel enerji pazarındaki rolü ve uluslararası varlığını güçlendirmek için alındığını dile getirmişti.