07.07.2019 15:27
Haberler» “kultur-sanat“» Haber

Katar Büyükelçisi Al Shafi, Midyat'a geldi

Katar Büyükelçisi Al Shafi, Midyat

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al Shafi, Midyat ilçesini ziyaret etti.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al Shafi, Midyat ilçesini ziyaret etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in daveti üzerine ilçeye gelen Al Shafi, tarihi mekanları ziyaretinin ardından belediyeye geçti.
Al Shafi, burada yaptığı konuşmada, Midyat tarihi dokusuyla büyüleyici bir kent olduğunu işaret ederek, "Tarihini ve kültürünü korumuş bir ilçe. Burada olmaktan son derece mutlu oldum. Nazik daveti için Belediye Başkanı Veysi Şahin'e konuksever ve Midyat halkına çok teşekkür ederim." dedi.
Şahin ise büyükelçiyi ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Kaynak: AA
Veysi Şahin, Midyat, Ankara, Katar, Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
16:39   Hatay'da Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni
15:51   Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü doğaseverleri ağırlıyor
15:35   Müzelik el yazmalarına yoğun bakım tedavisi
15:27   Katar Büyükelçisi Al Shafi, Midyat'a geldi
14:11   Slovenya'daki festivalde Türk ezgileri
13:57   Gümüşhane'de köy odaları 146 yıldır korunuyor
13:22   'Bossa nova'nın öncülerinden Joao Gilberto 88 yaşında hayata veda etti