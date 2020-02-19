Haberler » Güncel » Katar'da 1 kişide MERS virüsü tespit edildi - Haber

Katar'da 1 kişide MERS virüsü tespit edildi

Katar, 65 yaşında bir kişide Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) virüsünün görüldüğünü duyurdu.

19.02.2020 00:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:10Katar'da 1 kişide MERS virüsü tespit edildi
, 65 yaşında bir kişide Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) virüsünün görüldüğünü duyurdu.
Sağlık Bakanlığından yapılan ve Katar resmi ajansı QNA'da yer alan açıklamada, birçok kronik hastalığı bulunan 65 yaşında bir kişide MERS virüsünün tespit edildiği, hastanın gerekli tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, MERS'in, bir koronavirüs çeşidinin neden olduğu viral solunum yolu hastalığı olduğu ancak Çin'de çıkan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) farklı olduğu dile getirildi.
Katar'da şimdiye kadar Çin'de çıkan Kovid-19 virüsüne yakalanan olmadığı belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu, Katar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  Umberto Eco kimdir? Umberto Eco hayatı, sanatı ve eserleri!
01:00  19 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 19 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
19.02.2020 01:39:20