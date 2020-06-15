Katar'da camiler yeniden ibadete açıldı

Katar'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan camiler, ibadete açıldı.

Katar'da camiler yeniden ibadete açıldı
15.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:06
Katar'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan camiler, ibadete açıldı.

Katar'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan camiler bugün yeniden açıldı. Camiler bugün kılınan sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı. Camilere akın eden vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak sabah namazını eda etti. Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ilk aşaması kapsamında ülkenin çeşitli bölgelerinde bugünden itibaren 500 caminin açılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, namazların sağlık kurallarına dikkat edilerek kılınacağı ifade edildi.

Öte yandan Katar'da 17 Mart'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması ve cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararı alınmıştı. Katar'da bugüne kadar 79 bin 602 korona virüs vakası tespit edildi, 73 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - DOHA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Katar, Dünya, Güncel, Haber

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