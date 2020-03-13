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Katar'da Kovid-19 nedeniyle toplu taşıma hizmetleri durduruldu

Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu taşıma hizmetleri geçici olarak durduruldu.

13.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:00
Katar'da Kovid-19 nedeniyle toplu taşıma hizmetleri durduruldu
Katar 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu taşıma hizmetleri geçici olarak durduruldu.
Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, otobüs ve metro seferlerinin, pazar sabahına kadar durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada kararın, virüsten korunma önlemleri kapsamında alındığı aktarıldı.
Camilerde koronavirüs temizliği
Vakıflar Bakanlığı da camilerin temizlik çalışmalarının artırılması talimatı verdi.
Bakanlık ayrıca soğuk algınlığı bulunan kişilerin hastalık süreleri boyunca camilere gelmemesi uyarısında bulundu.
Katar Sağlık Bakanlığı dün ülkede tespit edilen Kovid- 19 vaka sayısının 262'ye yükseldiğini açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Katar, Güncel

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