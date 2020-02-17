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Katar'da posta güvercini fuarı başladı

Uluslararası Katara Posta Güvercini Fuarı, Katar'ın başkenti Doha'da açıldı.

17.02.2020 00:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 00:34Katar'da posta güvercini fuarı başladı
Uluslararası Katara Güvercini Fuarı, Katar'ın başkenti 'da açıldı.
Katara Kültür Köyü'nün düzenlediği fuar, 3 bin 350 güvercinin salıverilmesiyle başladı. Etkinliğe Doha'daki 17 ülkenin büyükelçi ve diplomatik temsilcileri katıldı.
Katara Kültür Köyü Genel Müdürü Halid es-Suleyti, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Katara Posta Güvercini Fuarı'nın Orta Doğu'da bu alanda faaliyet gösteren uluslararası şirketleri bir araya getiren en büyük platform olduğunu söyledi.
Suleyti, Orta Doğu'da türünün ilk örneği olan fuarın Uluslararası Posta Güvercini Birliğinin iş birliğiyle gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Katara Posta Güvercini Fuarı'ndaki yarışmalarda bu yıl 1100 posta güvercininin yer alacağını belirten Suleyti, bunların içinden 40 güvercinin seçilerek sahiplerine ödüller verileceğini kaydetti.
Suleyti, bu kültürel etkinlikle Katara'nın Orta Doğu'da posta güvercini merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Orta Doğu, Katar, Posta, Doha, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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