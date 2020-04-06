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Katar'da sözleşmeleri yenilenmeyen 400 Mısırlı işçi ülkelerine dönmek istiyor

Mısır yönetiminin, Katar'da bulunan vatandaşlarının ülkeye dönüşü için girişimde bulunmadığı öne sürüldü.

06.04.2020 03:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 03:20
Katar'da sözleşmeleri yenilenmeyen 400 Mısırlı işçi ülkelerine dönmek istiyor
Mısır yönetiminin, Katar 'da bulunan vatandaşlarının ülkeye dönüşü için girişimde bulunmadığı öne sürüldü.
Katarlı yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı Mısırlı kardeşlerimiz Katar'da çalıştıkları şirketlerin kendileriyle iş sözleşmelerini yenilemediğini bundan dolayı ülkelerine dönmek istediklerini belirten bir video yayınladı" dedi.
Yetkili, Doha 'daki İnsan Hakları Ulusal Komitesi'nin, dün Katar makamlarından ülkelerine dönmek isteyen 400 Mısırlının sorununu çözmesi için Mısır makamlarıyla iletişime geçmesi talebinde bulunduğunu söyledi.
Mısırlı işçilerin hiçbir masraf ödemeden kendi oturdukları yerde ikamet ettiklerini ifade eden yetkili, ülkelerine geri dönüş imkanı sağlanıncaya kadar Katar Devleti'nin misafiri sayıldıklarını kaydetti.
Katar'da ilgili makamların Mısırlıları ülkelerine taşımak için bir uçak tahsis edildiği, ancak Mısır makamlarının herhangi bir sebep göstermeksizin bu duruma kayıtsız kaldıkları ileri sürüldü.
Konuya ilişkin Mısır makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
Haziran 2017'den itibaren Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, teröre destek verdiği suçlamasıyla Katarla ilişkilerini kesmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Katar, Doha, İşçi, Güncel
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