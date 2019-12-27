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Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. TOGG'un 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil için şimdiden yoğun talep var. Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu.

27.12.2019 23:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ön gösterimi yapılan 'nin en önemli milli projelerinden yerli otomobil vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Tören sonrası yerli otomobili inceleyen vatandaşlar otomobilin oldukça güzel tasarlandığını dile getirdi.

Üstün özellikleriyle ön plana çıkan yerli otomobilin tanıtımı geniş bir yankı bulurken, şimdiden yoğun talep gelmeye başladı.

KATAR'DAKİ 3 OTOMOTİV FİRMASI YERLİ OTOMOBİLİN BAYİLİĞİNE TALİP

Anadolu Ajansı (AA) Temsilcisi Ahmed Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'daki 3 otomotiv firmasının şimdiden yerli otomobilin bayiliğine talip olduğunu açıkladı. Yusuf paylaşımında, TOGG ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı etiketleyerek, "Katar'daki 3 büyük otomotiv firması Türkiye'nin ürettiği yerli otomobilin bayiliğe şimdiden talip oldu ve şimdiden onlarca sipariş var" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ DE YERLİ OTOMOBİLE TALİP OLDU

Öte yandan, yerli otomobile ilk yabancı talip ise Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha oldu. Sybiha yaptığı paylaşımda, "Elektrikli otomobili satın alma fikrinin bana ve meslektaşlarıma ilgi çekici geleceğine inanmamın yanı sıra, elektrikli otomobili sevenler için bir hit olabileceğini düşünüyorum" dedi.

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Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Katar, Ekonomi, Güncel


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