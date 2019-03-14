Bülent Uygun, Adebayor'un Beşiktaş Ya da Fenerbahçe'ye Transfer Olacağını Açıkladı

Tecrübeli teknik adam Bülent Uygun, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bülent Uygun, "Ara transfer döneminde Adebayor'u Al Rayyan'a transfer etmek istedim. Fakat Adebayor sezonu Başakşehir'de tamamlayacağını, sezon sonunda ise Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a gideceğini söyledi. Adebayor için Fenerbahçe iddiası doğru." dedi.

"ROBİNHO'YU TRANSFER EDECEKTİM"

Başakşehir'in ara transfer döneminde Sivasspor'dan kadrosuna dahil ettiği Robinho'yla ilgili de açıklamalarda bulunan Uygun, "Robinho'nun 2 sezon önce Osmanlıspor'a alınmasını istedim, o dönem başkan Ahmet Gökçek transferi istemedi. Robinho, Başakşehir 4-6-0 oyun sisteminde oynadığı için biraz geride kaldı. Robinho'nun skorsal anlamda olmasa da oyunsal olarak önemli bir performans sergilediğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.