Katar'daki Türk Askerleri Arapça Eğitimini Tamamladı

Kaynak: AA

Katar'daki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı 99 askeri personel, Arapça eğitimini tamamladı.Katar Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, TSK'den 99 askeri personelin 3 Aralık 2018'de başladıkları yoğunlaştırılmış Arapça eğitimini 27 Şubat'ta tamamladığı belirtildi.Kursun bitiş törenine Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Enstitüsü Diller Okulu Müdürü Muhammed eş-Şehvani ile TSK ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer katıldı.Türk güçleri, Katar ile Türkiye arasında 19 Aralık 2014'te imzalanan anlaşma kapsamında Katar'daki Tarık bin Ziyad Askeri Kışlası'nda konuşlandırılmıştı.