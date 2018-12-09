Katar'dan Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın "Kik Eleştirisine" Cevap

Daha önce Kuveyt
'te düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi
(KİK) Zirvesi'ne katılan Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Suudi Arabistan
'daki zirveye abluka ülkeleri bulunduğu için katılmadığı açıklandı.
Katar Dışişleri Bakanlığı
Enformasyon Bürosu Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid
bin Ahmed bin Muhammed Al
Halife'nin Katar Emiri Şeyh Temim'in, Suudi Arabistan'daki KİK Zirvesi'ne katılmamasını eleştirmesi üzerine Twitter
hesabından bir paylaşımda bulundu.
Rumeyhi, Katar'ın, daha önce Kuveyt'te düzenlenen KİK Zirvesi'ne abluka ülkeleri liderleri katılmadığı için katılım gösterdiğini belirtti.
Şeyh Temim'in Suudi Arabistan'daki zirveye Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) bulunduğu için katılmadığına işaret eden Rumeyhi, Katar'ın daha önce verdiği kararların arkasında durduğunu ifade etti.
Rumeyhi, Bahreyn'i kastederek, "Başkasına tabi olan ülkelerin nasihatine ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.
Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid, daha önce yaptığı açıklamada, Katar Emiri'nin adil talepleri kabul etmesi ve zirveye katılması gerektiğini ileri sürmüştü.
39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad
'da Katar Emiri Şeyh Temim, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan ve Umman Sultanı Kabus bin Said'in yokluğunda başlamıştı.
Zirveye liderler düzeyinde Kuveyt Emiri Şeyh Sabah
el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife
katılıyor. Öte yandan diğer ülkelerden Umman Bakanlar Kurulundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı
Fahd bin Mahmud Al Said ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai
Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum
katılıyor. Katar'ı temsilen ise Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Said el-Merihi başkanlığındaki bir heyet bulunuyor.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 39'uncu KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim'e resmi davet göndermişti. Katarlı bir yetkili, dün akşam Katar Emiri'nin KİK Zirvesi'ne katılmayacağını söylemişti.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır
yönetimlerinin 5 Haziran
2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.
Körfez İşbirliği Konseyi,Bahreyn,Katar
09 Aralık 2018 Pazar 18:39