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Katar'dan bölgede istikrarın sağlanması için sağduyu çağrısı

Katar yönetimi, bölgedeki gelişmelere ilişkin endişesini ifade ederek istikrarın sağlanması için sağduyulu davranılması çağrısında bulundu.

08.01.2020 21:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:04Katar'dan bölgede istikrarın sağlanması için sağduyu çağrısı
yönetimi, bölgedeki gelişmelere ilişkin endişesini ifade ederek istikrarın sağlanması için sağduyulu davranılması çağrısında bulundu.
Katar Emirlik Divanı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmazlıkların çözümü için barışçıl yöntemlerin takip edilmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "aklın ve sağduyunun sesine kulak verilmesi, gerginliğin azaltılması, olayların tırmandırılmaması ve bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması" çağrısı yapıldı.
Mevcut krizi etkisiz hale getirmek için çaba sarf eden bölgesel ve uluslararası tüm aktörlerden övgüyle bahsedilen açıklamada, diğer ülkeler ile uluslararası toplumdan bölge halklarına yönelik sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.
İranlı komutanın öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran saldırısı
Bu saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.
Pentagon, Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise kısa süre önce yaptığı açıklamada, İran'ın dünkü füze saldırılarında herhangi bir Amerikan askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Katar, İran, Güncel

Kaynak: AA

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