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Katar'dan Gazze'deki ailelere gıda yardımı

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Gazze'deki yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu.

04.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:48
Katar'dan Gazze'deki ailelere gıda yardımı
Katar Gazze 'yi Yeniden İmar Komitesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Gazze'deki yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu.
Komite Başkanı Muhammed el-İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, komitenin Katar Kalkınma Fonu'yla iş birliği içinde Gazze'deki yüzlerce yoksul aileye gıda kolisi dağıttığını belirtti.
İmadi, dağıtım işleminin Gazze'deki Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı Zekat Komiteleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştiğini ifade etti.
Muhammed el-İmadi, söz konusu yardımların Kovid-19'la mücadele için 6 ay boyunca Gazze'ye yapılması planlanan 150 milyon dolarlık yeni yardım paketi kapsamında dağıtıldığını kaydetti.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 13 yıldır abluka altındaki Gazze halkı ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Katar, Gazze, Güncel
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