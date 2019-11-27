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Katar'dan, Gazze'deki ailelere maddi yardım

Katar, Gazze'de 70 bin aileye maddi yardımda bulundu.

27.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:30Katar'dan, Gazze'deki ailelere maddi yardım
, 'de 70 bin aileye maddi yardımda bulundu.
İhtiyaç sahibi Gazzeliler, 100'er dolarlık yardımı alabilmek için kentin birçok bölgesindeki postanede sıraya girdi.
Söz konusu maddi yardımın, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği toplam 30 milyon dolarlık miktarın bir parçası olduğu belirtildi.
ile Filistin direniş grupları arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Katar'ın, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 30 milyon dolar mali yardım yapmasına izin verilmişti. Yapılan bu yardım 30 milyon dolarlık bağışın 10. etabını oluşturuyor.
İsrail'in yaklaşık 13 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli büyük geçim sıkıntısı yaşıyor.

İsrail, Katar, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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