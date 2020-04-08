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Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray'da karantinaya alındı

Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray'da karantinaya alındı Ankara Valiliğinin talebi üzerine 7 Nisan'da Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray'a getirilerek yurtta karantina altına alındı.

08.04.2020 21:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:47
Katar 'dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray 'da karantinaya alındı
AKSARAY - Ankara Valiliğinin talebi üzerine 7 Nisan'da Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray'a getirilerek yurtta karantina altına alındı.
Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) kapsamında Türkiye'de güvenlik ve tedbir çalışmaları hızla sürerken, her geçen gün daha da bilinçlenen ve bilgilenen vatandaşlar devlet ve millet ele ele etkin bir mücadele sürdürüyor. Mücadeleler kapsamında Ankara Valiliği talebi üzerine 7 Nisan tarihinde Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray'a getirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğüne ait 15 adet körüklü otobüsle Esenboğa Havalimanından alınarak Aksaray'a getirilen 360 Türk vatandaşı burada karantina merkezi haline getirilen yurda yerleştirildi. 14 gün boyunca karantina altında kalacak olan işçiler yetkililer tarafından bilgilendirilerek kesinlikle odalarından çıkmamaları, çıkanlara da para cezası uygulanacağı bildirildi. 360 Türk vatandaşının karantina merkezine yerleştirilmesi esnasında polis, sağlık ve AFAD ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Katar’dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray’da karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, Katar, 3. Sayfa
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