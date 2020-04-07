Katar'dan getirilen 166 Türk, Kırıkkale'de yurtta gözlem altına alındı
KATAR'dan getirilen 166 Türk vatandaşı, Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilerek, karantinaya alındı.
07.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:07
Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.
Kaynak: DHA
Etiketler: Yurtlar Kurumu, Kırıkkale, Katar, Güncel