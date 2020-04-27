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Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı Manisa'da karantinaya alındı

Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı, Manisa'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

27.04.2020 01:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 02:18
Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı Manisa'da karantinaya alındı
Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı, Manisa'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Türk Hava Yolları uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 3'ü bebek 292 Türk vatandaşı, uçakta gerçekleştirilen sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere alındı.
Yolculardan bir kişi yüksek ateş nedeniyle Kovid-19 şüphelisi olarak ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İş Gören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalan 291 yolcu, dezenfekte edilmiş otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumunun Yunus Emre Öğrenci Yurdu'na transfer edildi.
Otobüslerden sosyal mesafeyi koruyarak inen yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerinin sağlık kontrolünden geçirildi.
Ateşleri ölçülen, elleri dezenfekte edilen, eldiven ve maske verilen ve genel karantina kuralları anlatılan vatandaşlar, özel kıyafetli ekipler tarafından yurtta kalacakları odalara götürüldü.

Vatandaşlar, Manisa'daki yurtta 14 gün karantinada kalacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Katar, Güncel , Haber
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