Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Katar'dan getirilen 60 kişi, karantinanın ardından memleketlerine gönderildi

KATAR'dan dönen 60 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gündür karantina altında tutuldukları Bursa'daki öğrenci yurdundan tahliye edildi.

13.04.2020 23:29 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:30
Katar'dan getirilen 60 kişi, karantinanın ardından memleketlerine gönderildi

KATAR'dan dönen 60 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gündür karantina altında tutuldukları Bursa 'daki öğrenci yurdundan tahliye edildi.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen vatandaşlar çeşitli şehirlerdeki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. Bu tedbirler kapsamında iki hafta önce Katar 'dan gelen 60 Türk vatandaşı, Bursa'da bulunan Emir Sultan Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Öğrenci yurdundaki 14 günlük karantina süreleri sona eren 60 kişi, AFAD koordinesinde memleketlerine gönderildi.Yurttan ayrılanlardan bazı vatandaşlar, karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı görevlilere teşekkür etti. Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 60 kişi, sağlık kontrollerinin ardından AFAD'a ait araçlarla memleketlerine gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Katar, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
DSÖ’den korona yasaklarını kaldırmak isteyen ülkelere hayati uyarı Haberler
DSÖ'den korona yasaklarını kaldırmak isteyen ülkelere hayati uyarı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Yıldız basketbolcunun annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Yıldız basketbolcunun annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Katar'dan getirilen 60 kişi, karantinanın ardından memleketlerine gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:00: Annesiyle kavga eden babasını öldürdü - Haber 00:00: Singapur'da Kovid-19 vaka sayısında rekor artış - Haber 23:53: - Hafter Trablus'ta sivil yerleşim yerlerine saldırdı - Haber 23:50: Libya'da Hafter'e ağır darbe: BAE'ye ait 6 panzer ve 10 tank ele geçirildi - Haber 23:48: Mısır ve Rusya dışişleri bakanları "Libya'daki gelişmeleri" görüştü - Haber 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil - Haberler 22:56: Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler