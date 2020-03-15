Katar'dan, İran'a koronavirüs ile mücadelede 6 tonluk tıbbi destek paketi
Katar, İran'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede destek amacıyla 6 tonluk acil tıbbi yardım paketi gönderdi.
15.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:36
Katar , İran 'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede destek amacıyla 6 tonluk acil tıbbi yardım paketi gönderdi.
Katar Kalkınma Fonu (QFFD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'a gönderilen yardım paketinin yaklaşık 6 tonluk tıbbi ekipman ve malzemeden oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, Doha 'nın uluslararası toplumu tehdit eden bu salgınla mücadele için uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.
Katar, geçen hafta da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Filistin'e 10 milyon dolar değerinde tıbbi ekipman ve cihaz desteği sağlamıştı.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.
İran'da vaka sayısı 13 bini aşarken, can kaybı 724'e yükseldi.
Katar Kalkınma Fonu (QFFD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'a gönderilen yardım paketinin yaklaşık 6 tonluk tıbbi ekipman ve malzemeden oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, Doha 'nın uluslararası toplumu tehdit eden bu salgınla mücadele için uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.
Katar, geçen hafta da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Filistin'e 10 milyon dolar değerinde tıbbi ekipman ve cihaz desteği sağlamıştı.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.
İran'da vaka sayısı 13 bini aşarken, can kaybı 724'e yükseldi.
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Kaynak: AA
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