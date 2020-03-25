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Katar'dan koronavirüsle mücadelede yeni ekonomik önlemler

Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak ve ekonomik etkilerini hafifletmek için yeni paket açıkladı.

25.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:56
Katar'dan koronavirüsle mücadelede yeni ekonomik önlemler
Katar , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak ve ekonomik etkilerini hafifletmek için yeni paket açıkladı.
Katar Kriz Yönetimi Yüksek Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, paketin, salgın nedeniyle zarar gören sektörlerde banka kredi taksitleri ve faizlerinin 6 ay ertelenmesini içerdiği belirtildi.
Merkez Bankasının ayrıca, ülkedeki banka ve döviz bürolarına, yurt dışına para transferi prosedürlerini kolaylaştırmaları ve işçilere elektronik hizmet sunmalarına ilişkin bir genelge yayımladığına işaret edilen açıklamada, alınan tedbirler kapsamında Ticaret ve Sanayi Bakanlığının bu hafta 14 şirket ile gıda ve tüketim mallarının stoklarını artırmak için anlaşmalar imzalayacağı aktarıldı.
Açıklamada önlemler arasında, Sağlık Bakanlığının Katar Silahlı Kuvvetleri ile iş birliği yaparak, virüse yakalanan hafif vakalar için geçici 4 bin 645 kapasiteli sağlık tesisleri kurmanın da yer aldığı kaydedildi.
Ayrıca ağır olmayan vakalara sağlık hizmeti sağlamak için ülkenin farklı bölgelerinde sahra hastanelerinin donatılacağı ifade edildi.
Katar'da bugüne kadar 526 kişide Kovid-19 tespit edilirken, bunlardan 41'inin sağlığına kavuştuğu açıklandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Banka, Katar, Güncel

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