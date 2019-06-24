24.06.2019 13:41
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Katar'dan Pakistan'a 3 milyar dolarlık yatırım taahhüdü

Katar

Katar, Pakistan'a 3 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu.

Katar , Pakistan 'a 3 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu.
Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani 'nin Pakistan ziyareti sonrası iki ülke ilişkilerinin derinliğine vurgu yapmak için yatırım talimatı verdiğini söyledi.
Yapılacak yatırımların 3 milyar dolar değerinde olduğunu ifade eden Al Sani, bu son taahhütle Katar- Pakistan ekonomi hacminin 9 milyar dolara ulaşacağını aktardı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani 'nin iki günlük Pakistan ziyareti dün sona ermişti.
Zor ekonomik koşullar altında bulunan ve cari açığını düşürmeye çalışan Pakistan, geçen ay Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 6 milyar dolarlık kurtarma paketi anlaşması yapmıştı.
Kaynak: AA
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