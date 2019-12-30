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Katar'dan Somali'ye tıbbi yardım

Katar, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırısı nedeniyle bu ülkeye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan bir askeri uçak gönderdi.

30.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:04 Katar'dan Somali'ye tıbbi yardım
Katar, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırısı nedeniyle bu ülkeye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan bir askeri uçak gönderdi.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Somali'ye gönderilen yardım uçağında, terör saldırısında yaralananların tedavilerinde kullanılacak tıbbi malzemeler bulunduğu belirtildi.
Tıbbi cihazlar ile donatılmış 25 sağlık ve ilk yardım ekibinin Somali'de ameliyatlara katılacağı, bazı yaralıların ise tedavilerinin tamamlanması için Katar'a getirileceği kaydedildi.
Haberde ayrıca söz konusu uçakta 4 ton tıbbi ve ilk yardım malzemesi bulunduğu aktarıldı.
Mogadişu'da cumartesi günü düzenlenen bombalı saldırıda aralarında 2 Türk vatandaşının da olduğu 81 kişi hayatını kaybetmişti.
Türkiye Sağlık Bakanlığı da saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti.
Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.

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Kaynak: AA

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