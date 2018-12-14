Katar'dan Türkiye'ye Başsağlığı Mesajı

Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı Tren
kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a taziye mesajı gönderdi.
Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Al Sani, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a taziye mesajı gönderdi.
Mesajda, kazada yaşamını yitirenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerinde bulunuldu.
Ankara'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı.
Ankara,Türkiye,Katar
14 Aralık 2018 Cuma 01:35