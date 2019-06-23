23.06.2019 19:10
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Katar'dan Ürdün'deki Suriyeli mültecilere sağlık desteği

Katar

Katar tarafından, Ürdün'deki Suriyeli mültecilere sağlık alanında 3 milyon dolar destek verileceğine ilişkin anlaşma imzalandı.

Katar tarafından, Ürdün 'deki Suriyeli mültecilere sağlık alanında 3 milyon dolar destek verileceğine ilişkin anlaşma imzalandı.
Katar Kalkınma Fonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak 5 kliniğin hizmete girmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile 3 milyon dolarlık anlaşma imzalandığı belirtildi.
Anlaşma çerçevesinde sunulacak sağlık hizmetlerinin, doğum, diş, beslenme ve yoğun bakıma hasta transferi gibi alanlara yoğunlaşacağı kaydedilen açıklamada, bu hizmetlerden ihtiyaç sahibi 35 bin Suriyelinin faydalanacağı aktarıldı.
Katar daha önce de BMMYK'ye mültecilere destek için yardımlarda bulunmuştu.
Ürdün genelinde 1,3 milyon Suriyeli bulunduğu belirtilirken, bunların yarısının "mülteci" statüsünde, diğerlerinin ise Suriye'deki iç savaştan önce çeşitli sebeplerle Ürdün'e gelen ancak savaş nedeniyle ülkesine dönemeyenler olduğu ifade ediliyor.
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler , Katar , Ürdün , Güncel

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