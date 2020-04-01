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Katar'dan, "Yemen'deki Husileri desteklediği" suçlamalarına tepki

Katar, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani'nin, Doha yönetiminin Husileri desteklediği yönündeki suçlamalarına tepki gösterdi.

01.04.2020 05:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 05:04
Katar'dan,
Katar , Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani'nin, Doha yönetiminin Husileri desteklediği yönündeki suçlamalarına tepki gösterdi.
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İryani'nin Twitter hesabından Katar'a yönelttiği suçlamaların asılsız olduğu belirtildi.
Katar'ın Yemen halkının sadece iyiliğini istediğinin vurgulandığı açıklamada, bu bağlamda Yemen'deki savaşın sonlanması için bölgesel ve uluslararası tüm çabaların desteklendiği kaydedildi.
Yemen'de çatışan tarafların herkes tarafından bilindiğine dikkat çekilen açıklamada, "Sayın İryani, medyatik enerjisini, bu savaşa dahil olan bölgesel güçleri Yemen halkının çıkarını öncelemeye çağırmada kullansaydı daha iyi olurdu." ifadelerine yer verildi.
Yemen Enformasyon Bakanı İryani, Katar'ı, Husileri siyaset ve medya alanında desteklemekle suçlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Katar, Yemen, Doha, Güncel
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