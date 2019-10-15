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Katar Dışişleri Bakanı: "Türkiye, sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı hareket etti"

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al-Al Sani, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Türkiye'nin sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı hareket ettiğini söyledi.

15.10.2019 18:57Katar Dışişleri Bakanı:
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al-Al Sani, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Türkiye'nin sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı hareket ettiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 Küresel Güvenlik Forumu'nda Barış Pınarı Harekatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Al Sani, Barış Pınarı Harekatı'na destek verip Türkiye'nin sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere yanıt olarak hareket ettiğini belirterek, "Türkiye'yi operasyonundan dolayı suçlayamayız" dedi. Al Sani, bölücü terör örgütlerinin Türkiye'nin güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin Suriye topraklarında gözünün olmadığını vurgulayan Al Sani, "Türkiye hedefleri o bölgedeki tehditleri ortadan kaldırmak ve o daha sonra bölgeye Suriyeli mültecileri iade etmek" dedi. - DOHA

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Katar, Politika

Kaynak: İHA

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