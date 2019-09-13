Haberler » Güncel » Haber

Katar Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı

Katar, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği ve 7 sivilin şehit olmasına yol açan saldırıyı kınadı.

13.09.2019 15:40Katar Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı
Katar, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği ve 7 sivilin şehit olmasına yol açan saldırıyı kınadı.
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı şiddetle kınanarak, Katar'ın terör ve şiddet karşıtı değişmez tutumuna vurgu yapıldı.
Açıklamada, saldırıda şehit olanların yakınlarına, Türk yönetimi ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi ağır yaralanmıştı.

Diyarbakır, Katar, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:15 Cuma hutbesinde cinayetlere değinildi
16:15 Kağıthane'de riskli binaların yıkımı havadan görüntülendi
16:15 (büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı
16:15 Şiddete geç müdahale etmek çözüm sağlamıyor
16:14 (HALEP-Ek) -Afrin'de Patlama: 2 Ölü
16:14 Trafik kazası: 4 yaralı
16:14 Tokat Belediyesi 10 bin kişiye aşure dağıttı