Katar Emiri Al Sani'den Trump'a Taziye Mesajı

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:42



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:42

Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Kaliforniya eyaletinde çıkan yangında hayatını kaybeden onlarca kişi için ABD Başkanı Donald Trump'a taziye mesajı gönderdi.Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 79 kişinin ölümüne neden olan yangın dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a taziye mesajı gönderdi. Al Sani, Trump'a ve ABD halkına başsağlığı dileyerek, yaralılara ve ailelerine acil şifalar diledi.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan yangınlarda 79 kişi hayatını kaybederken, bine yakın kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, yaklaşık olarak 60 bin hektar alanı telef eden yangında yaklaşık 10 bin ev ve 2 bin 500'den fazla binanın hasar gördüğünü bildirdi. - WASHINGTON