Katar Emiri Al Sani, Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri Törenine Katıldı

Katar
Emiri Al Sani, Malezya
'nın başkenti Kuala Lumpur
'da gerçekleştirilen '3. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri' etkinliğine katıldı.
Katar Emiri Al Sani, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen '3. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri' etkinliğine katıldı. Başkentte bulunan Trajaya Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine katılan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Birleşmiş Milletler
Uyuşturucu ve Suç Ofisi İcra Direktörü Yuri Fedetov Katar Emiri Al Sani ile birlikte kazananlara ödüllerini verdi.
Ödül töreninde konuşan Malezya Başbakanı Muhammed, bu önemli etkinliği organize ettiği için Katar Hükümeti'ni kutladı ve bir Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) desteğinden dolayı teşekkür etti. Muhammed, "Bu sene ödül töreninin yapılması için Kuala Lumpur şehrinin seçilmesinden dolayı Katar Emiri Al Sani ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu olay Malezya'nın yolsuzlukla mücadele çabalarını uluslararası toplum tarafından kabul görmesi açısından çok önemlidir" dedi.
Malezya'daki seçmenlerin ülkedeki koalisyona karşı oy kullandığı 9 Mayıs'taki seçimlerle yolsuzluğu reddettiğini söyledi. Muhammed, "Yönetimin iyileştirilmesi, yolsuzluk uygulamalarının sona ermesi ve iktidarın kötüye kullanılmasına yönelik girişimlerde bulunulması için daha fazla çaba sarf edilmesini sağlamalıyız" diyerek, bu yıl ödül kazananların, toplumlarındaki yolsuzlukla mücadelede akademik araştırmalar ve yenilikler yoluyla harika bir iş çıkardıklarını ifade etti. - KUALA LUMPUR
Kuala Lumpur,Malezya,Katar
07 Aralık 2018 Cuma 17:02