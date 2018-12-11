Katar Emiri Dünyanın En Büyük Su Projesini Hayata Geçirdi

11 Aralık 2018 Salı 15:17



11 Aralık 2018 Salı 15:17

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani, Katar Elektrik ve Su İdaresinin, Um Salal bölgesinde hayata geçirdiği dünyadaki en büyük barajın açılışını yaptı.Açılış töreni sırasında projeyle ilgili bir film gösterildi. Dünyada en büyük olduğu belirtilen barajın inşasına 2015 yılında başlandığı kaydedildi. Ülkedeki 15 baraj projesini 650 kilometre ile birbirine bağlayan projenin 2026 yılına kadar su problemini çözeceği belirtildi. İlave rezervuarlarla 2036 yılına kadar ihtiyacı karşılayacağı vurgulandı. Projenin günlük 2 trilyon 400 milyon litre su sağlayacağı belirtildi.Emir Tamim bin Hamad, baraj sisteminin işletme odasında mekanizmanın çalışmasıyla ilgili bilgi aldı.Açılış merasimine Başbakan ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bi Halife El Sani ve bakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı.Katar Emiri "Dev su toplama sistemiyle en önemli projemizi tamamlamış olduk. Bu sistemle bu toplama kapasitemizi iki katına çıkardık. Bu sistemle bütün ülkede her sektöre su akışını sağlayacağız" dedi. - DOHA