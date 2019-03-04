Katar Emiri, Lavrov ile Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.
Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Şeyh Temim, Katar'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u başkent Doha
'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti. Körfez
krizi ile Suriye
, Libya
ve Somali
başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.
Haberde başka detaya yer verilmedi. Suudi Arabistan
, Mısır
, Bahreyn
ve Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE), 5 Haziran
2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.
Güncel
Kaynak: AA