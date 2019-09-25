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Katar Emiri'nden "Körfez'de istikrar uluslararası ihtiyaçtır" mesajı - NEW

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Körfez'de istikrarın sağlanmasının bölgesel ve uluslararası bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

25.09.2019 00:23
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Körfez'de istikrarın sağlanmasının bölgesel ve uluslararası bir ihtiyaç olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu'nda konuşan Al Sani, "Körfez bölgesinin stratejik önemi, burada istikrarın sağlanmasını uluslararası bir ihtiyaç haline getiriyor. Biz de bu konudaki kararlı tutumumuzu yineliyoruz." dedi.
"Bazı ülkelerin Katar'a uyguladığı yasa dışı ve haksız abluka halen devam etmekte." diyen Al Sani, "Saldırıya maruz kalan taraf olarak, Körfez krizinin çözümünün karşılıklı saygıya ve ambargonun kaldırılmasına dayalı koşulsuz bir diyalog ile mümkün olduğu yönündeki duruşumuzun altını çiziyoruz. Bu abluka Körfez İşbirliği Konseyi'nin felç olmasına sebep oldu." ifadelerini kullandı.
Al Sani Filistin konusunda ise, "İsrail, BM'ye açıkça meydan okuyarak, Filistin ve Arap topraklarını işgal etmeye, Gazze ablukasına ve Golan'daki yerleşimlerini yoğunlaştırmaya devam ediyor." sözlerine yer verdi.
ABD yönetimine Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma çağrısı yapan Al Sani, Sudan halkının içinde bulunduğu geçiş dönemini atlatacak güce sahip olduğuna inandığını vurguladı.
Katar Emiri'nden

Birleşmiş Milletler, Filistin, Körfez, Katar, Güncel

Kaynak: AA

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