Katar Emiri Sani'ye Özel Tablo

Isparta
'nın Eğirdir
ilçesinde huzurevi sakinlerinden Ziya Eyisaraç, Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin tablosunu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a sevgisi ile bilinen huzurevi sakini Ziya Eyisaraç, bu kez Türk dostu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye boncuk işlemeli yüz silueti bulunan bir tablo hediye edecek. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin VIP donanımlı özel uçağını hediye etmesinden dolayı memnuniyetini belirten Eyisaraç, 50x70 ebadındaki tabloyu İstanbul
Konsolosluğuna PTT
kanalıyla gönderecek. - ISPARTA
Eğirdir,Isparta,Katar
Kaynak: İHA