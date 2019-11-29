Haberler » Güncel » Katar 'Eritre'de istikrarı bozma planına dahil olduğu' suçlamasını reddetti - Haber

Katar "Eritre'de istikrarı bozma planına dahil olduğu" suçlamasını reddetti

Katar, "Eritre'de istikrarı bozmak için bir plana dahil olduğu" yönündeki suçlamayı reddetti.

29.11.2019 00:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:12Katar
, "Eritre'de istikrarı bozmak için bir plana dahil olduğu" yönündeki suçlamayı reddetti.
Eritre Enformasyon Bakanlığı bugün, Katar'ın "Eritre'nin istikrarını bozmak için yapılan planların içinde olduğu ve Eritre karşıtı çalışan aşırı dinci ve siyasal İslamcı grupları beslediği" suçlamasında bulunmuştu.
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, " 'nın Eritre'deki herhangi bir yapı ya da grupla bir ilgisi yoktur. Eritre hükümeti bunu iyi biliyor." ifadeleri kullanıldı.
"Bu gerçeklikten uzak ifadeler, asıl niyet ve bu açıklamanın arkasındaki taraflar hakkında şüphe doğurmaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, Katar'ın Eritre halkına saygı ve sevgi gösteren bir devlet olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Eritre Enformasyon Bakanlığı'na Katar'ı suçlayarak gerçeklikten uzaklaşmak yerine sorunların kökünü araştırma çağrısı yapıldı.
Eritre'nin Katar Büyükelçisinin Cibuti ile Eritre'nin yaşadığı sınır anlaşmazlığında arabulucu olması için 2017'de Katar'a davette bulunduğu belirtilen açıklamada, "Eğer Eritre hükümeti, bu saçma iddialar doğrultusunda Katar'dan şüphe duysaydı böyle bir talepte bulunmazdı." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Katar, Doha, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:22 TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü
01:22 İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
01:14 Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı
01:10 Kahramanmaraş'ta, husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgası: 12 yaralı
01:06 Karabük'te "dur" ihtarına uymayarak polise çarpan alkollü sürücüye para cezası verildi
00:43 Kızına telefonla haber verdikten sonra pompalı tüfekle intihar etti!
00:41 Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi
00:00 Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
23:55 İnsanlık dışı olay! Hamile köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler
23:18 BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
14:52 Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
29.11.2019 01:24:20